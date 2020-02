Isernia, in arrivo più luce per le frazioni

Stanno per iniziare, in alcune contrade di Isernia, i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. Lo ha reso noto l’assessore comunale Domenico Chiacchiari, il quale ha affermato che: «Si tratta del rifacimento di circa trenta pali-luce in acciaio zincato, con linee di alimentazione e relativi corpi illuminanti. Le località interessate sono Conocchia, Cutone, Camicipietro, Paradiso, San Lorenzo, San Cosmo e Collevavuso. I pali – ha precisato Chiacchiari – verranno installati solo laddove già esistono le linee elettriche. In ogni caso, la realizzazione di nuove linee è già stata programmata per i prossimi mesi».