Ancora un investimento mortale. A perdere la vita, a Campobasso, un uomo di 81 anni originario di Castellino del Biferno ma domiciliato in Germania. Rientrava periodicamente in Molise.

Rocco Palumbo è stato investito nella tarda mattinata di ieri, mentre attraversava nel tratto di strada tra il terminal bus e il semaforo prima di Via delle Frasche.

L’anziano è finito sulla macchina e poi a terra. L’uomo alla guida, di 74 anni, avrebbe anche provato ad evitare l’impetto, ma non ci è riuscito. Le condizioni dell’81enne sono apparse subito gravi ai soccorsi, chiamati sul posto dallo stesso uomo che lo ha investito, il quale si è fermato, shoccato per quanto accaduto. Gli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi.

La corsa in ospedale dell’ambulanza del 118. I medici hanno provato a salvare l’anziano, a intervenire sulle ferite, in particolare alla testa. L’operazione chirurgica, ma intorno alle 23 di ieri sera il cuore di Rocco Palumbo si è fermato.

La magistratura, come da prassi, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Con gli agenti della Municipale di Campobasso, si lavora sulle testimonianze e sui risultati dei rilievi, per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Tra la fine dello scorso anno e questi primi mesi del 2020, sono 4 gli investimenti mortali: la giovane a Vinchiaturo nella notte tra 25 e 26 dicembre e altre due persone a Termoli tra il 27 dicembre e il 3 gennaio. Adesso l’uomo di 81 anni.

di red 7