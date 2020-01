Inquinamento, Tedeschi chiede altre misure dopo lo Stop al traffico

Inquinamento a Venafro, dura presa di posizione del consigliere regionale, Antonio Tedeschi, che afferma:

“Non si arresta l’emergenza ambientale a Venafro. Nonostante l’ordinanzaemessa dal sindaco,che impone forti limitazioni al traffico veicolare e all’uso del riscaldamento domestico, le centraline dell’Arpa Molise continuano a registrare sforamenti allarmanti. E’accaduto nel primo giorno di stop al traffico, ma anche nella giornata di ieri, 15gennaio, quando il PM10 ha fatto registrare valori di102µg/m3, ovvero il doppio dellimite consentito, mentre il PM2.5 è salito oltre la soglia degli80µg/m3. Una situazione intollerabile, per combattere la quale servono provvedimenti ancora più drastici. Assodato che, finora, le limitazioni imposte dall’ordinanza sindacale non hanno abbassato i livelli di inquinamento, complice certamente anche la situazione meteorologica, con questa fase di alta pressione che frena la dispersione degli inquinanti, la ricerca delle cause all’origine del fenomeno non può arrestarsi. Lo dobbiamo ai cittadini che risiedono nel territorio della Piana di Venafro, che vanno tutelati con ogni mezzo. Chiedo pertanto ai Sindaci di Pozzilli e Sesto Campano, territori su cui insistono stabilimenti particolarmente impattanti, di unirsi alla battaglia che stiamo conducendo per salvaguardare la salute dei nostri cittadini. Chiedo loro di emettere specifici provvedimenti per il blocco delle attività presso questi stabilimenti. Un atto di coraggio, che va fatto ora, anche al fine di contrastare la situazione creatasi a causa delle particolari condizioni meteo del momento. Il mio è un appello ad emettere specifiche ordinanze di blocco delle attività, anche solo a fini precauzionali. Un provvedimento che, associato all’ordinanza del sindaco di Venafro, forse ci consentirebbe di comprendere meglio le cause all’origine dell’emergenza inquinamento attualmente in atto. Rivolgo infine un accorato appello al presidente Toma in quanto ritengo necessario un suo diretto intervento nella vicenda. Non possiamo più aspettare,il diritto alla salute sancito dall’articolo32 della nostra Costituzione, va tutelato sempre, con ogni mezzo”.

Così il consigliere regionale Antonio Tedeschi interviene sulla gravissima emergenza ambientale in atto nel territorio della Piana di Venafro.

Campobasso,16gennaio2020

Il consigliere regionale