La molisana Sara Ciocca protagonista nella nuova commedia di Alessandro Siani

Nel cast della nuova commedia di Alessandro Siani c’è la giovanissima attrice di origini molisane, Sara Ciocca, nel ruolo da protagonista, nelle vesti di Rebecca.

Il film uscirà nelle sale dal 31 ottobre 2019. I toni sono quelli della commedia contornata della stessa delicatezza della fiaba e resa più manifesta con un sapiente uso degli effetti speciali.

E’ il primo appuntamento per la piccola Sara che dal 19 dicembre sarà di nuovo sul grande schermo cinematografico nel nuovo film di Ferzan Ozpetek “La Dea fortuna”.

E’ stato un anno pieno di impegni per la piccola artista molisana che si è dovuta dividere tra set cinematografici, teatro e doppiaggio. Ha appena finito di girare la serie televisiva “La Vita Promessa 2” di Ricki Tognazzi e Simona Izzo e ha dato la sua voce ad Anna nel film Frozen 2 del colosso Disney.

La vedremo dal 31 ottobre 2019 al Cinema nel ruolo di Rebecca, al fianco del comico napoletano che è regista e attore della pellicola: Arturo Meraviglia riceve un’eredità da un lontano zio, illudendosi di poter saldare i debiti che lo opprimono, ritrovandosi invece a dover occuparsi di due bambini, Gioele e Rebecca. Ha qui inizio una convivenza difficile tra i tre, condita da momenti divertenti ma anche di riflessione. Distribuito da Vision Distribution, “Il giorno più bello del mondo” è prodotto da Bartleby Film Distribution in associazione con Buonaluna.

Non c’è che dire: in bocca al lupo alla nostra Sara Ciocca e tutti al Cinema per questa divertentissima commedia.