Turismo: sulla costa meno presenze del passato, bene le zone interne

Presenze turistiche in flessione sulla costa molisana nell’estate 2019. Dai dati provvisori emerge una diminuzione delle giornate di vacanza, secondo alcuni operatori anche a causa del maltempo che non ha dato tregua per tutto il mese di giugno e in questo scorcio finale di agosto.

Secondo le stime, si potrebbe toccare anche il 20% in meno di pernottamenti, mentre aumentano i turisti ‘mordi e fuggi’ di un solo giorno, magari anche con pranzo al seguito.

Dunque, il mancato soggiorno dei turisti sulla costa potrebbe avere anche radici diverse, sulle quali soffermarsi a ragionare.

Molto bene, invece, l’interno della regione, su tutti l’Alto Molise. Pienone sulle montagne di Capracotta e soprattutto ad Agnone, dove si e’ registrata una stagione ‘lunga’, iniziata a giugno e con prenotazioni fino a fine di settembre. Le tante iniziative di ogni piccolo paese sono spesso un richiamo irresistibile che, nella maggiora parte dei casi, ha il profumo del piatto tipico e del vino.

Molto bene i poli museali del comprensorio che potrebbero totalizzare anche un +20% di presenze, tra cui il teatro italico di Pietrabbondante, la pontificia Fonderia di Campane Marinelli di Agnone e il sito paleolitico di Isernia. “Ma la nostra stagione – afferma l’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno – non e’ finita. Il progetto ‘Molise e’ cultura’ ha una programmazione di eventi che si snoda durante tutto l’anno e che diventa il fulcro del marketing territoriale. Le classifiche e i numeri a livello nazionale, tuttavia, non parlano lo stesso linguaggio