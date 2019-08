Coldiretti: in Molise agricoltura in sofferenza, colpa della politica distratta

L’agricoltura boccheggia, e non solo per le ultime torride settimane, alternate a giornate di piogge a volte rovinose. Ma anche per l’assenza di una strategia generale, condivisa con gli imprenditori agricoli, e di sostegni finanziari che, quando ci sono, tardano ad arrivare.

E così anche Coldiretti, la maggiore delle associazioni della categoria, rompe gli indugi e punta il dito contro il governo regionale colpevole, secondo il delegato confederale Giuseppe Spinelli, di un anno di occasioni mancate.

“Non si può più sottacere – ha dichiarato Spinelli – l’assenza di risposte per il settore a cominciare – ha spiegato – dal piano di sviluppo per arrivare alla semplificazione dell’acqua per finire all’aumento incontrollato ed esponenziale della fauna selvatica. In particolare dei cinghiali”.

Secondo Coldiretti, molti agricoltori aspettano finanziamenti di cui non si ha alcuna certezza. E’ il caso dei pagamenti relativi agli investimenti effettuati con i bandi del 2016 e le domande presentate ad agosto dell’anno scorso.

“La lentezza della burocrazia – ha insistito Spinelli – fa perdere fino a cento giorni di lavoro l’anno alle imprese, mentre l’agricoltura molisana, come ha certificato l’ultimo rapporto Svimez, è in calo del 2,4 per cento, con gli agricoltori in balia dei cinghiali e in un clima da far west per l’assenza di sicurezza con i furti di mezzi che si ripetono con una frequenza allarmante”.

E se l’azione dell’assessore Cavaliere, spiega Coldiretti, si è infranta in molti casi sulla mancanza di risorse, è altrettanto vero che è stata frenata dalla mancanza di una visione complessiva, nella quale l’agricoltura deve poter svolgere un ruolo di primo piano. Per questo l’associazione, sottolineando il silenzio del governatore, si è rivolta a Toma, presente su molti tavoli di crisi, di considerare l’elevato numero di imprese agricole del Molise, dei tantissimi lavoratori del settore e dei molti prodotti di eccellenza che riportano benefici sul territorio in termini economici e di immagine.

“Ma in assenza di segnali positivi – è la conclusione di Coldiretti -anche gli agricoltori sono pronti a far sentire la loro voce stanchi di assistere passivamente al declino del settore dovuto in gran parte – è la conclusione – anche grazie alla disattenzione che la politica sta mostrando di avere”.