Un pacco sospetto in via San Giovanni, in pieno centro abitato a Campobasso. Un pacco avvolto da un nastro adesivo dalla scritta inquietante: pericolo amianto. Cosa vi sia dentro in realtà nessuno lo sa. Sta di fatto che il misterioso involucro e il suo ancor più misterioso contenuto, stazionano orma da settimane presso i cassonetti della spazzatura suscitando allarme tra i cittadini residenti. A telecamere accese non parlano ma a registratori spenti confessano tutta la loro apprensione. Non riusciamo a capire chi debba occuparsene se il Comune, oppure i Vigili del Fuoco, oppure l’Azienda sanitaria, sta di fatto che passano i giorni e quel pacco continua a restare sul marciapiedi a rischio che qualcuno possa aprirlo e riversarne in strada il contenuto. Chiediamo, dicono, solo che qualcuno intervenga e se lo porti via. Il quartier San Giovanni, detto per inciso, è uno dei più popolosi di Campobasso e vede la presenza di molti bambini. Un rischio, quello del pacco, quindi da disinnescare al più presto. Come da bonificare, in tempi altrettanto rapidi, è un altro sito non molto distante da via San Giovanni. Siamo in via Liguria, esattamente sotto ad uno dei cavalcavia della tangenziale. Si tratta di una vero e proprio girone infernale a disposizione di tossici, spacciatori e delinquenti. Centinaia di siringhe, vecchie e nuove, cartacce insanguinate, astucci di soluzione liquida per iniezioni, sono il tappeto di morte che si srotola sotto i piloni. Anche qui a due passi da palazzi, abitazioni, famiglie, bambini. Un’area che andrebbe bonificata, sterilizzata e chiusa, affinché non possa diventare l’alloggio per mercanti e clienti di morte. Anche qui, bisogna capire a chi tocca la prima mossa. Intanto noi segnaliamo la questione alla neonata amministrazione Gravina e, segnatamente, all’assessore all’Ambiente, Cretella, notoriamente sensibile e attivo su questi temi.