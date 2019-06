Campobasso, Adoc: arriva il caldo e la Seac taglia le corse dei bus

Con l’arrivo della stagione estiva a Campobasso arrivano, come accade ogni anno, cancellazioni e riduzioni di corse degli autobus urbani, con enormi disagi per chi utilizza il mezzo pubblico per spostarsi.

La denuncia arriva dall’Adoc Molise, che contesta i tagli alle corse entrati in vigore a partire dal 10 giugno. Un provvedimento, sostengono dall’associazione a difesa dei consumatori, che colpisce “i cittadini più deboli e gli anziani in particolare”.

A parere dell’Adoc “sarebbe assolutamente opportuno da parte della società che da anni gestisce il servizio di trasporto pubblico a Campobasso, coinvolgere anche le associazioni dei consumatori, che alla fine sono i diretti interessati e quelli che garantiscono gli introiti per l’azienda di trasporto.

Nei mesi più caldi, peraltro, l’attesa del passaggio degli autobus in alcuni punti della città diventa un vero e proprio problema, considerato che quasi tutte le fermate sono esposte al sole e non hanno una pensilina di riparo.

“La Seac – ha dichiarato il presidente regionale dell’Adoc, Nicola Criscuoli – decide tagli e riduzioni senza consultare nessuno, per questo occorre realizzare un Osservatorio per la mobilita’ e i trasporti.

Un tema, quello del trasporto pubblico cittadino, che ha costituito spesso un nodo difficile da sciogliere per quasi tutte le ultime amministrazioni che hanno governato la città

Auspichiamo – hanno concluso dall’Adoc – che la nuova amministrazione comunale si dimostri sensibile a un problema di così evidente rilievo sociale