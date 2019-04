Viaggio avventuroso nella regione che non c’è. Il Molise finisce sulla rivista internazionale “Cosmopolitan”

Se si chiedesse a qualcuno, in giro per l’Italia, cosa sia il Molise, ne uscirebbe fuori con la classica risposta che il Molise non esiste. Colpa del web, di un falso stereotipo che a primo impatto potrebbe essere visto negativamente. Ma se si cambiasse il punto di vista, azione molto comune nell’ambito della pubblicità, questo clichè potrebbe essere trasformato nel punto di forza che renderebbe attrattivo turisticamente un territorio che ha molto da raccontare e che, molto spesso quando si organizza un viaggio, viene scartato immediatamente dagli itinerari.

Occorrerebbe, dunque, un cambio di prospettiva, proprio quello che ha fatto la famosissima rivista internazionale “Cosmopolitan”, mensile che vanta 58 edizioni internazionali, stampato in 34 lingue e distribuito in oltre cento nazioni. In un articolo di promozione turistica sulla regione, ha deciso di fare una cosa semplicissima: rispondere ad alcune domande che quando si parla del Molise vengono da sé. Cosa si fa in Molise? Cosa si può vedere in Molise?

Da questi interrogativi è partito l’articolo della giornalista Valentina Ciannamea, compiendo un vero e proprio viaggio, che dalla costa arriva fino alle vette della regione, sottolineando come la si possa visitare in ogni periodo dell’anno. In un’ora e mezza di macchina, si può osservare il cambiamento della natura che si avvicina al mare, magari pernottando in uno dei numerosi piccoli centri, resi affascinanti dagli alberghi diffusi, strutture alberghiere nate grazie alla ristrutturazione di antichi borghi; un modo di pernottare alternativo che permette di vivere, almeno in parte, come in un tradizionale borgo molisano. In Molise si può fare di tutto, spaziando dalle attività sportive come il Trekking, alla gita archeologica per gli appassionati di cultura. E proprio su questo si sofferma Cosmopolitan che scrive: “Sapevi che il Molise è ricco di siti archeologici? Ce ne sono di grandissimi, tutti ancora da studiare e scoprire, tra i quali l’Abbazia di San Vincenzo e l’ampia e gratuita area archeologica Altilia.”

“Il Molise non esiste ma è divertentissimo”, questo lo slogan ideato dall’autrice dell’articolo, che in un modo ironico, invita i lettori ad organizzare un viaggio avventuroso nella “regione che non c’è”, ma che una volta scoperta è in grado di sorprendere tutti.

Clicca qui per l’articolo completo

di Pierpaolo Gabrieli