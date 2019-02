Rapina al bar, rubato l’incasso delle slot: 2mila euro il bottino

Alle 7 del mattino è entrato in un bar all’interno del quale erano installate alcune slot machine e, con un coltello in pugno e con il volto nascosto sotto un passamontagna, si è impossessato di circa 2mila euro ed è uscito indisturbato dal locale facendo perdere subito le sue tracce.

È successo a Termoli, in provincia di Campobasso, in un bar di via De Gasperi. In quel momento nel locale non c’era nessuno tranne la barista che, dopo aver aperto, stava preparandosi all’arrivo dei clienti per la colazione. All’improvviso è entrato un uomo che indossava un passamontagna. La ragazza, commessa dell’esercizio, si è avvicinata, insospettita dal suo atteggiamento, accorgendosi che aveva appena estratto un coltello dalla tasca. Impaurita, si è fatta da parte nascondendosi per evitare ritorsioni da parte del rapinatore.

Il ragazzo, descritto dalla giovane come “alto con pantaloni bianchi, giacca verde e passamontagna grigio scuro”, ha preso il denaro delle slot machine dal cassetto in cui era conservato e, non dicendo mai una parola, è scappato senza che nessuno fuori si accorgesse di nulla. Sul posto sono giunti immediatamente uomini delle forze dell’ordine per sentire la barista e fare i necessari rilievi per le indagini.

Tra le ipotesi degli investigatori, c’è anche quella che punterebbe verso un cliente abituale del locale. Probabilmente l’uomo era a conoscenza del luogo in cui rintracciare i contanti e sapeva che in quel momento all’interno del bar avrebbe trovato ad attenderlo solo la giovane barista, un ostacolo facilmente superabile con la minaccia delle armi.

Non è la prima volta che capitano situazioni del genere nei bar con le slot e forse la nuova tendenza di passare alle slot online è anche dovuta alla sensazione di insicurezza che fatti di cronaca come questi ingenerano nei cittadini. Di sicuro, quello del gioco d’azzardo è un mercato in cui girano molti soldi che possono facilmente diventare obiettivo per i malintenzionati. Basti pensare che nel solo comune di Termoli, secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane rielaborati dal progetto “L’Italia delle slot ” realizzato da Visual Lab Gedi ex gruppo Espresso, nel 2017 sono stati spesi in slot machine 55,10 milioni di euro, 1.640 euro in media per ciascun abitante. Il Molise, penultima regione nella classifica italiana per volumi di gioco probabilmente grazie anche alle iniziative di contrasto , ha speso complessivamente tra gratta e vinci, slot, scommesse sportive e lotterie varie 349 milioni di euro nel corso del 2017.

A livello nazionale, il comparto del gioco d’azzardo vale quasi 102 miliardi di euro. E’ questa la cifra che gli italiani hanno speso al gioco nel corso del 2017 facendo registrare un incremento rispetto all’anno precedente del 6%. Di questa cifra, 48,9 miliardi sono stati spesi in slot machine e videolottery. A fine 2017 sull’intero territorio nazionale erano installati e funzionanti 336.399 apparecchi di questo genere in locali come bar, tabacchi e sale giochi dedicate. Numeri da capogiro che, come ci raccontano sempre più spesso le cronache, possono diventare facile bersaglio non solo per la malavita organizzata ma anche per i semplici “rapinatori della domenica”.