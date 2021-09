COMUNICATO PREVENTIVO per la diffusione di messaggi politici elettorali ai sensi della Legge 22/2/2000 n. 28 e successive modificazioni e della delibera 265/21/CONS dell’AGCOM:

La società Editoria Innovazioni Sviluppo P.IVA 01576640708, proprietaria della testata Il Giornale del Molise, comunica ai soggetti interessati che in occasione delle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre sarà possibile pubblicare dei messaggi politici elettorali a pagamento sul sito www.ilgiornaledelmolise.it.

Tutti i soggetti politici aventi diritto, avranno garantita la parità di accesso agli spazi per messaggi politici; sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico elettorale previste al comma 2 dell’art.7, Legge 22.2.2000, n. 28; i messaggi sono pubblicati secondo l’ordine cronologico con il quale sono pervenute le prenotazioni; le richieste di inserzioni devono essere effettuate entro le ore 12.30 del 2° giorno lavorativo antecedente la data richiesta per la pubblicazione; le prenotazioni si ritengono effettuate solo a pagamento avvenuto; tutti i messaggi elettorali devono recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Le ulteriori condizioni temporali di prenotazione, le tariffe e ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi sono quelle previste nel documento analitico depositato presso la redazione de “Il Giornale del Molise” a Campobasso – Via San Giovanni in Golfo Zona Industriale tel. 0874 481121 E mail: webmaster@ilgiornaledelmolise.it.