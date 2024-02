“Complimenti Alessandra e complimenti a chi ha lavorato con te, con grande spirito unitario, affinché si riuscisse a vincere in una competizione affatto semplice vista anche la candidatura di Soru. Ora bisogna continuare a lavorare su tutti i territori con lo stesso piglio e la stessa lungimiranza per dimostrare con i fatti che un’altra politica è possibile”. E’ quanto afferma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Molise e ex sindaco di Campobasso Roberto Gravina commentando il risultato delle elezioni in Sardegna.