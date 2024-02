Peregrinatio Mariae, la statua della Madonna di Lourdes nella diocesi di Trivento. La sezione molisana Unitalsi della diocesi di Trivento propone il programma del 2 e 3 marzo 2024. Sabato 2 marzo, è previsto l’arrivo della Vergine di Lourdes presso il Santuario di Canneto, nel Comune di Roccavivara. Alle ore 17.45, l’esposizione del SS. Sacramento e recita del Rosario. A seguire, Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Claudio Palumbo. Alle ore 20.30, è prevista l’accoglienza della Vergine nella Città di Trivento: in Cattedrale si avrà la Veglia Mariana. Domenica 3 marzo, alle ore 9.00, la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Claudio Palumbo, al termine, saluto alla Vergine e partenza per Agnone. Alle ore 11.00, Santa Messa in Santa Maria di Costantinopoli. Alle ore 12.15, Saluto alla Vergine e partenza per la sottoscrizione di Campobasso.