Anche il tredicesimo trofeo Emmedue, organizzato dalla Societa Sportiva M2 di è stato un grande successo organizzativo e una edizione caratterizzata dai grandi numeri, con 1600 presenze/gare e con 400 atleti suddivisi tra assoluti, ragazzi ed esordienti impegnati sabato e domenica scorsi, in 4 sessioni di gare. Eccezionale il risultato degli atleti di casa che salgono sul terzo gradino del podio sia nella speciale classifica di Categoria sia in quella riservata agli Esordienti.

“Siamo davvero soddisfatti – commenta Amelia Mascioli presidente della m2 – un trofeo che ancora una volta ha dato grande lustro non solo alla società ma credo all’intero territorio. Avere nel nostro impianto 20 società provenienti da tutta Italia, spalti gremiti di pubblico, è davvero un motivo di grande soddisfazione e orgoglio e ci ripaga del lavoro, la professionalità e della passione che ogni giorno mettiamo per i nostri atleti. Per la nostra società poi, le due medaglie di bronzo conquistate nelle due classifiche, Categoria ed Esordienti sono davvero un grandissimo risultato. Nonostante in termini di numeri non fossimo tra i favoriti, abbiamo dimostrato che la qualità degli atleti, dei tecnici e il sostengo della nostra società in vasca possono fare la differenza”.

Medaglie e record e conferme per Giuseppe Cantalupo che nella categoria ragazzi nei 400 misti ha stabilito il nuovo record della manifestazione, ed è salito sul gradino più alto del podio nei 200 misti, nel 200 e 100 farfalla, argento nel 50 farfalla. Nella categoria esordienti B Danilo Priolo ha stabilito il nuovo record della manifestazione nel 50 dorso ed ha conquistato inoltre l’oro nel 100 dorso e l’argento nei 200 misti, 50 rana e 200 stile nel 50 e 100 dorso, bronzo ne 50 stile libero. Argento pe Antonio Orrino nel 100 farfalla, bronzo nel 50 farfalla e nel 100 dorso. Al femminile Sara Mancino è due volte oro nel 100 farfalla e 200 misti, argento nel50 farfalla e stile libero, bronzo nel 100 stile libero. Tra gli esordienti A due medaglie d’oro (50 dorso, 200 misti) per Alessandra Sarra che conquista l’argento nel 100 e 200 dorso e nel 200 stile libero, bronzo nel 100 stile libero. Medaglie e belle soddisfazioni anche per Delia Barisciano che sale sul gradino più alto del podio nel 50 farfalla, argento nei 200 misti e 50 stile, bronzo nel 100 farfalla. Bronzo Per Antonio Orrino nel 100 dorso.

Nella categoria ragazzi sul podio sono saliti Beatrice Orrino, argento nel 50 stile, bronzo nel 50 farfalla e 100 stile, Evangelista Mariapia terza nel 50 rana, Giulia Colalillo, argento nel 400 stile, Jacopo Staniscia oro nel 50 rana Filippo Sessa bronzo nel 200 farfalla, Edoardo Libertone bronzo nel 200 stile e David Stella bronzo nel 200 stile. Bene anche la junior Sofia Orrino argento nel 100 farfalla e 200 rana, bronzo nel 50 e 100 rana. Per lei anche un posto nella finale dei 100 rana. Alessio D’Agostino si conferma con una medaglia d’oro nel 200 dorso, due primi posti per Federica Santoro nel 400 e 800 stile. “Tutti i nostri atleti – conclude Amelia Mascioli – non solo i medagliati, hanno contribuito al trionfo finale e della manifestazione. Anche il trofeo Emmedue è stato sicuramente un evento di spessore per i giovani atleti e il successo ottenuto è la conferma del nostro impegno quotidiano e costante nel promuovere lo spot e valorizzare il talento emergente”.