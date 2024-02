Una elaborazione culturale per un nuovo e vero riformismo, in cui tutti i cittadini possano mettere in atto le proprie speranze. Sono stati questi i temi principali del Convegno Nazionale di Forza Italia che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma, e che ha visto la partecipazione della delegazione provinciale di Isernia, con il coordinatore Manolo Sacco, e i delegati nazionali Sonia De Toma e Antonio Potenza.

Presenti anche il Presidente della Regione Molise, Franceso Roberti ed il Vice Presidente Andrea Di Lucente, quali grandi elettori. Il Congresso ha eletto per acclamazione il Segretario nazionale, Antonio Taiani, nonché i 4 Vice Segretari, Stefano Benigni, Deborah Bergamini, Alberto Cirio e Roberto Occhiuto.

“ Il Congresso ha evidenziato,- commenta il Coordinatore Sacco – l’impegno di Forza Italia a favorire una elaborazione culturale per un nuovo e vero riformismo, in cui tutti i cittadini possano mettere in atto le proprie speranze, superare le proprie paure e quindi perseguire una “buona vita”. Il tutto grazie alle scelte politiche future e di sviluppo del movimento che rappresento”- L’energia, l’ambiente, la riforma della giustizia, sono solo alcuni argomenti su cui Forza Italia fonda la propria azione politica, nel rispetto dei principi costituzionali di democrazia e partecipazione.