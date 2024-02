Due a zero all’inglese, un gol per tempo per un Campobasso che continua a mandare segnali di solidità e carattere al campionato. Sora sconfitto senza appelli, una prova di personalità della squadra di Pergolizzi contro un avversario che, in particolare nel primo tempo, ha dimostrato il suo buon valore. I lupi hanno fatto il massimo per non vivere sorprese e dare possibilità alla squadra laziale di mettere in discussione il risultato.

Ottimo approccio, giusta concentrazione, buone trame, abilità nel chiudere l’incontro ad inizio ripresa (davvero bello il gol del giovane Parisi), ed ecco che una gara complessa sulla carta è diventata più semplice del previsto, facile a dirsi, difficile nella realizzazione. Come dicevamo un segnale di forza, il Campobasso offre garanzie a dispetto di una Sambenedettese che crea e distrugge al tempo stesso. I marchigiani vincono in extra time contro il Riccione grazie ad una rete dell’ex difensore del Campobasso Sbardella, un successo che permette agli uomini di Lauro di restare a due lunghezze dai molisani.

Detto questo, sappiamo bene che nel calcio e in particolare in questo girone, ogni domenica ci sono sorprese, gli esiti di un campionato ma anche di una gara stessa possono ribaltarsi nell’arco di pochi minuti. Dunque nessuna esaltazione, il Sora è stato solo uno step da tre punti, superato a pieni voti, da oggi si pensa alla difficilissima trasferta di Tivoli. Se vogliamo il prossimo è un turno pro Sambenedettese sulla carta, considerato che i marchigiani ospiteranno il Monterotondo al Riviera delle Palme.

Sulla prestazione dei singoli vogliamo rimarcare l’ottima prova di Coquin, ancora una volta tra i migliori in campo. Bravo nel legare i reparti, abile nell’uno contro uno, spina costante nel fianco della difesa del Sora, un giocatore in fiducia che sta meritando appieno la maglia da titolare.