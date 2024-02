Chiuso il doppio weekend dei campionati italiani indoor nel pattinodromo di Pescara si iniziano a tirare le somme sulle prestazioni delle due portacolori della nuova società di pattinaggio “Dimensione Skating”. La nuova società, nata con un progetto di fusione con il “CUS Molise Skating” punta a dare continuità all’idea, nata nel 2017, che si prefigge di alimentare il vivaio dei settori giovani del pattinaggio velocità, presso il Palaunimol, ed accompagnare i giovani atleti nel loro percorso di crescita, nel fantastico pattinodromo di Selvapiana. Nel weekend 17/18 febbraio Paolini Giordana, categoria Allievi, ha disputato due gare di velocità: nella prima gara ad atleti contrapposti chiude con un tempo di 21.042 secondi, mentre la vincitrice Chiumiento Sofia Paola, neo campionessa mondiale, della società Mens Sana Siena chiude con 17.321 secondi. Nella seconda gara lotta con le avversarie per far valere la sua voglia di migliorare sempre, chiudendo la gara dei 1000 metri sprint con un buon 2.02.629 minuti. Nel weekend appena trascorso invece Di Cristofaro Francesca, categoria Ragazze, nella prima gara ad atleti contrapposti chiude in ventinovesima posizione su 103 atleti, mentre nel giro e mezzo sprint chiude sessantunesima su ben 210 atleti. La società “Dimensione Skating”, soddisfatta dell’esperienza, prosegue il programma di allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti.