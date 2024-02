Share on Twitter

E’ arrivata la nuova nomina di dirigente del settore legale al comune di Termoli, per il dottor Ulisse Fabbricatore, che ricoprirà il ruolo, che prima era ricoperto da Domenico Nucci. Il dottor Nucci invece, è stato nominato Direttore Generale della Regione Molise. Un cambio per la struttura comunale che ha anche attribuito all’ingegner Gianfranco Bove, la delega ai servizi cimiteriali e al mercato ittico. Abbiamo parlato del suo nuovo incarico, delle responsabilità che ne deriveranno, proprio con Fabbricatore, che continua comunque a mantere il ruolo di Dirigente della Centrale Unica di Committenza Demanio e Trasporti e che si è detto soddisfatto per questa nuova sfida che lo attende.