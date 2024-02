Grandi emozioni alla Half Marathon di Napoli: merito della Asd Free Runners Isernia, che qualche mese fa ha proposto nel calendario agonistico 2024, la partecipazione alla mezza maratona di Napoli.

“L’idea di partecipare ad un grande evento come la mezza maratona di Napoli ha subito generato nel cuore e nella testa di ognuno di loro “capriole emotive” che hanno fatto eco.” – Queste le parole del vicepresidente Free Runners Vincenzo di Monaco.

Hanno affrontato un lungo periodo di preparazione gli atleti PierGiorgio Quirico, Nicola Pirone, Fiorante Olindo, Francesco Di Paolo, Umberto Marotta, Francesco Diana, Sergio Milo’ , D’Abruzzo, Renato Terrigno, Michele Castaldi, Seguella Emanuele, Armando Romano, Jordan Robin, Giuseppe Lettieri, Giovanni D’andrea, Domenico Martella, Michele Gonnella, Rosario Cuomo, Michele Petrino. Con tanto entusiasmo si sono ritrovati alle 6:30 del mattino al solito posto (dove si allenano quotidianamente), nel cuore della città di Isernia, per poi partire per la destinazione tanto attesa, Napoli città d’arte. Così, domenica 25 febbraio, alle ore 9:00 si sono ritrovati nella griglia di partenza sul lungo mare di Napoli, dove ad attenderli vi erano i migliori atleti internazionali.



Fin dall’inizio della gara, nelle griglie di partenza gli atleti della Free Runners Isernia già cominciavano ad avvertire l’adrenalina e l’eccitazione alle stelle e, quando è giunto il momento culminante dello sparo d’inizio, vi è stata una partenza bellissima, in mezzo ad una marea umana di gente coloratissima e internazionale. I primi 10 km, per tutti sono stati un susseguirsi di commozione per tanta bellezza che esprime la città di Napoli, in un palcoscenico unico. Per l’occasione, alcuni atleti hanno gareggiato per migliorarsi con il Personal best sulla distanza, altri hanno scelto di fare da pacer, per viver al meglio tutte le bellezze proposte da un percorso suggestivo in una delle città più belle al mondo. È il caso di Giovanni D’ANDREA, atleta della Free Runners Isernia, il quale ieri in veste di “portatore” ha condotto il gruppo di amici runners fino al traguardo, dettando il ritmo e sostenendoli nella fatica e stanchezza della corsa, incitandoli fino alla fine. Mentre alcuni atleti gareggiavano, (segnaliamo la miglior prestazione di DIANA francesco con 1h20’), altri preparavano un test sulla distanza della prossima maratona di Roma e Milano (Olindo Fiorante; Francesco DI PAOLO; Michele Petrino; Rosario Cuomo; Robin Jordan e Piergiorgio Quirico) , un altro appuntamento al quale la Free Runners Isernia si sta preparando, dove si metterà in mostra a partire dal 17 marzo prossimo. La mezza maratona di Napoli, non è stata solo l’occasione per gareggiare, ma un’opportunità per viverla, dove atleti alla loro prima esperienza, come Umberto Marotta, Michele Gonnella e Piergiorgio QUIRICO, hanno ottenuto un riscontro cronometrico molto positivo.

“Vi aspettiamo al prossimo appuntamento” – l’invito del vicepresidente Free Runners Isernia che conclude con il suo motto “… quando la corsa è amore e passione!!!”