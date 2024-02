Disabilità gravissima, il Comune di Trivento informa sull’avviso per il caregiver familiare. Il Comune di Trivento, rientrante nelle 25 Amministrazioni comunali dell’ATS di Campobasso, fino al 21 marzo prossimo ore 17.00, data di scadenza del bando, può offrire assistenza per coloro che hanno un componente del nucleo familiare con indennità di accompagnamento. Più precisamente, possono presentare domanda i caregiver (chi si prende cura del disabile) dei disabili gravissimi, in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni assistenziali complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche. Rientrano in tale categoria le persone che beneficiano dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite Non Autosufficienti ai sensi dell’Allegato 3 nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, per le quali si sia verificata alcune specifiche condizioni, riportate nel bando. La domanda, debitamente firmata e compilata, dovrà essere inviata all’ATS di Campobasso all’indirizzo: “Ufficio di Piano – Via Cavour 5” nelle seguenti modalità: inoltrata a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento); consegnata a mano, in busta chiusa, nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 12,30; martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00. inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it. Per più specifiche informazioni si rimanda alla consultazione del bando pubblicato sia sul sito del Comune di Trivento, che su quello dell’Ambito sociale: www.ambitosocialecb.it