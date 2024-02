Il Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Marco Bonamico, d’intesa con il Sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, nell’ambito di quanto previsto dal ‘Programma interventi’ di cui alla Legge 160/2019, ha approvato gli interventi di realizzazione del nuovo reparto di Neurologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso per un importo complessivo di 1.151.395 euro. Nel Decreto della Struttura commissariale è anche previsto l’efficientamento energetico del presidio ospedaliero regionale per un importo di 1.986.614 euro.