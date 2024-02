Teatro, musica e danza contemporanea, il cartellone “Oltre la linea” fa tappa a Fossalto. La rassegna itinerante che mette insieme spettacoli di teatro, musica e danza contemporanea, in un costante confronto tra generi e linguaggi della creatività., propone il secondo appuntamento domani domenica 25 febbraio, ore 19 al Teatro Alfieri di Fossalto, con Diario Interattivo, uno spettacolo prodotto da Akerusia Danza, con la regia di Rosario Liguoro, le coreografie di Elena D’Aguanno, testi di Mario Serra. In scena: l’attore Lino D’Ambrosio, il beatboxer Ludovico Serra, la danzatrice Maria Giulia D’Angelo. Diario Interattivo è uno spettacolo che unisce testi con interventi di beatbox dal vivo e danza contemporanea, a immagini dell’opera pittorica dello stesso Mario Serra che saranno proiettate in sala. Si assiste quindi a un’interazione tra le arti che crea un caleidoscopio di immagini senza soluzione di continuità. Il beatbox è una tecnica che consiste nel creare musica con il solo utilizzo della voce. I beatboxer adoperano questa tecnica per riprodurre suoni come batterie, bassi e melodie, producendo ritmi e groove senza l’ausilio di strumenti musicali tradizionali. Con Diario Interattivo il percorso dell’intervento letterario sarà intervallato da performance di danza contemporanea e beatbox dove, in alcuni casi, la struttura coreografica farà da guida alle improvvisazioni di beatbox scandendone il tempo; in altri casi sarà proprio il ritmo del suono e della parola a condurre la scena influenzando il procedere dell’improvvisazione coreografica. La rassegna ha ricevuto il patrocinio del Comune di Fossalto. Alla fine di ogni spettacolo sarà offerto un aperitivo