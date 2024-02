Riceviamo e pubblichiamo una lettera e firma di Liberato Paolino ed Elisabetta Giannini indirizzata al referente medico al personale tutto Reparto di Riabilitazione Post/Covid Larino.

Un ringraziamento particolarmente sentito.

“Seppur consapevoli del generale apprezzamento che circonda li Vostro Reparto nel contesto sanitario, e sociale, non solo locale, con la presente intendiamo esprimerVi li nostro più sentito ringraziamento, e la stessa ammirazione che ci ha suscitato il venire a contatto con una struttura perfettamente organizzata e con grande attenzione gestita nel perseguimento degli scopi che gli sono affidati. Proprio una non felice contingenza, legata alle deteriorate condizioni di salute di nostra madre, ci ha portato a contatto con una realtà che emerge, nel panorama dell’assistenza sociosanitaria, e si distingue, non solo per quello che dovrebbe costituire li tratto comune del complessivo assetto dell’offerta sanitaria e riabilitativa, e, dunque, per elevata professionalità, ma anche per una particolare attenzione e premura che, in modo speciale percepita da chi di quell’assistenza ha una concreta necessità, ad ogni modo apertamente connota la Vostra quotidiana attività.

Abbiamo personalmente constatato la competenza che qualifica lo svolgimento della Vostra attività e, di più, li premuroso atteggiamento, e el attenzioni, che Vi contraddistinguono nel rapporto coi degenti;ediciòdavveroViringraziamo perché le contingenze di una degenza sono sempre tali da alterare fortemente la quotidianità di vita dei degenti e dei loro familiari.

Il Vostro quotidiano operare, al di là della specifica competenza che lo connota, ci rende partecipi di un senso di attenzione, e di solidarietà, del quale non potete che essere fieri e del quale davvero Vi ringraziamo.”