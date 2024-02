Dal ‘professore’ che insegnava a scuola senza laurea al politico che ha sperperato i soldi del suo gruppo alla Regione, dal dipendente accusato di assenteismo a casi di peculato e fino alla vicenda del Termoli Jet, il catamarano che fu acquistato dalla Regione Molise e che doveva collegare Termoli alla Croazia. Sono decine i casi finiti sotto la lente della Corte dei Conti del Molise e citati nella relazione del procuratore Antonio D’Amato diffusa in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario. Tra le vicende spicca quella di un insegnante di una scuola pubblica della regione che non aveva mai conseguito la laurea, ma aveva ottenuto un periodo di assunzione dopo aver presentato false dichiarazioni (danno contestato per oltre 41mila euro, pari agli stipendi ricevuti). Sul fronte sanitario ci sono poi casi da decine di migliaia di euro relativi all’affidamento di incarichi con contratti di collaborazione in violazione della legge (in questo caso l’amministrazione danneggiata è l’Azienda sanitaria regionale). In altre vicende citate nella relazione gli enti danneggiati sono, tra gli altri, la Regione Molise, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l’Unione Europea e vari Comuni. Per quanto riguarda l’illecito utilizzo dei fondi a disposizione dei gruppi consiliari alla Regione ci sono i casi di due politici in carica negli anni passati ai quali sono state inflitte condanne per oltre 50mila euro in un caso e per 228mila euro in un altro. Infine viene citata la vicenda relativa al danno di immagine subito dalla Regione dovuto alla commissione del reato di peculato da un altro ex consigliere, reato riconosciuto con sentenza definitiva della Corte di appello (in questa circostanza 20mila euro di condanna).