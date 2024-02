Share on Twitter

Il Presidente della Regione, Francesco Roberti, è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione dello Svimez. La nomina è stata ufficializzata oggi nel corso della riunione a Roma alla quale ha partecipato anche il governatore molisano. “Confronto, dialogo e idee innovative – ha detto Roberti – saranno le linee guida della mia partecipazione in seno alla Svimez per contribuire agli scopi associativi inerenti la predisposizione di concreti programmi di azione sulle politiche di sviluppo del Mezzogiorno”.