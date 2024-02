Il seminterrato di una villetta alla periferia di Campobasso questo pomeriggio è stato parzialmente distrutto da un incendio. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco con una autopompa e un’autobotte. Dopo aver domato le fiamme i pompieri hanno messo in sicurezza il locale che al momento è interdetto. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo. Nessuno è rimasto ferito.