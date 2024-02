Il programma dell’associazione culturale “La storia di Serafino” di Trivento per ricordare Cristiano Paparella. “L’associazione culturale “La storia di Serafino” – si riporta nel comunicato – è la nostra risposta appassionata al vuoto lasciato dalla prematura dipartita del nostro caro Cristiano Paparella, un amico che ci manca profondamente. Siamo mossi dalla volontà intensa di tenere viva la sua memoria, unendoci nella valorizzazione delle passioni che lui condivideva con noi: la musica, protagonista indiscussa, e lo sport, altrettanto significativo. Il nostro impegno è chiaro: promuovere e amplificare il sentimento di comunità che permea la nostra realtà. Ci proponiamo di organizzare eventi d’arte e condivisione, in cui l’emozione e i sorrisi diventino doni preziosi, il nostro modo più sincero di preservare il ricordo di Cristiano. Quest’estate sarà il palcoscenico delle prime manifestazioni e vi invitiamo ad accompagnarci in questo emozionante progetto. Restate sintonizzati nelle prossime settimane per essere parte di questa esperienza unica. Per supportare e diventare socio ordinario potete contribuire con una quota annuale minima di euro 10.00. Ogni sostegno è un passo verso la realizzazione di questo sogno condiviso. Contattateci per ulteriori dettagli: Angelo: 328.0134106; Iole: 348.6590478; Giulia: 339.8418311”.