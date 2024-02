Incarico nazionale per il presidente del Consiglio regionale del Molise Quintino Pallante che entra a far parte del Comitato di Coordinamento della Conferenza dei presidenti della Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, i quali si sono riuniti in Toscana per il rinnovo degli organi. Pallante, nello specifico, è il responsabile dei rapporti con i Co.Re.Com, i Comitati regionali per le comunicazioni. Ruolo che prima di lui ha ricoperto il presidente del consiglio regionale della Toscana. “Sono onorato e orgoglioso di questo incarico e, come sempre, metterò serietà e dedizione nelle mie azioni” ha commentato.

Presidente coordinatore è stato eletto Antonello Aurigemma, Fratelli d’Italia, a capo dell’assemblea del Lazio. I Presidenti, anche in occasione dei trenta anni di vita della Conferenza, hanno ribadito che il rinnovo di mandato degli organi debba, innanzitutto, corrispondere ad una presa d’atto di condivisione dei temi e delle finalità della missione istituzionale propria delle Regioni e delle Assemblee legislative di cui la Conferenza è espressione di valorizzazione e unità. Pallante è pronto ad affrontare il nuovo impegno per il bene del Molise e per fare sempre meglio anche in seno al Co.Re.Com.