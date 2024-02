Il torneo di eccellenza entra nel momento clou. Il 22esimo turno si giocherà prettamente di domenica, da calendario in anticipo al sabato soltanto tre gare. Big match a Pietramelara tra Aurora Alto Casertano e Venafro, le due squadre si ritrovano dopo essersi scontrate in finale di Coppa Italia. In quel caso ricordiamo sono state le aquile a imporsi sui bianconeri per uno a zero grazie al rigore di Mancino. Gara fondamentale per i padroni di casa che sono tornati in vetta alla classifica dopo l’inaspettato passo falso dell’Isernia contro la Turris. Sulla carta, quello di domani, è il match più complicato per Alfageme e compagni prima dello scontro diretto del 13 aprile con l’Isernia che, con grande probabilità, sarà decisivo per il salto di categoria. Il Venafro non intenzione di restare a guardare e proverà a fare risultato pieno e difendere il terzo posto, inoltre la motivazione ulteriore di vendicare la sconfitta del Civitelle che ha lasciato grande amaro in bocca. Ex di turno mister Danilo De Rosa, attualmente al Venafro, vincitore del campionato di eccellenza con l’Aurora Casertano nel 2021.

Gara interessante anche quella che si giocherà a Capriati al Volturno tra Sesto Campano e Castel di Sangro, le due formazioni sono appaiate a quota 32 punti nella parte alta della classifica. I padroni di casa arrivano dal pareggio a reti bianche contro il Ripalimosani, un punto nelle ultime due gare e tanta voglia di tornare al successo. Gli abruzzesi stanno disputando un ottimo torneo e vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza e proiettarsi alla parte finale del campionato con grande serenità.

Al “TSA Stadium” la Cliternina ospiterà il Ripalimosani. Gli adriatici sono in un ottimo stato di forma, 7 punti nelle ultime 3 gare che gli hanno consentito di abbandonare l’ultima posizione e scavalcare Termoli 2016, Campomarino e Bojano. Il rientro di capitan Di Fortunato e diversi innesti nel mercato di dicembre hanno cambiato il volto della squadra. Il Ripalimosani non riesce a vincere da metà gennaio, nel mentre la sconfitta con la capolista Isernia e i pareggi contro Termoli e Sesto Campano. Ottime le prestazioni per gli uomini di Bentivoglio ma è mancato il cinismo sotto porta. Il tecnico gialloblù ritroverà per la gara di domani Marinelli e Tizzani mentre mancherà per squalifica il difensore Piero Scudieri.