Share on Twitter

Share on Facebook

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del presidente Pallante, ha deliberato all’unanimità l’istituzione di un Comitato per il 60esimo anniversario dell’istituzione della Regione Molise. Il Comitato, si legge nel deliberato, è un organismo consultivo e propositivo, con il compito di predisporre il programma ed il calendario delle iniziative e delle manifestazioni da realizzare per la celebrazione dei sessant’anni dall’istituzione della Regione Molise, che la Presidenza del Consiglio regionale si appresta ad organizzare. Lo stesso Comitato, la cui partecipazione sarà a titolo gratuito, resterà in carica fino alla chiusura delle celebrazioni. Faranno parte del Comitato, le cui attività verranno coordinate del presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante: il presidente della Giunta regionale Francesco Roberti; Pasquale Passarelli; Luigi Robusto; Rossella Ferro; Massimo Di Risio; un consigliere regionale di maggioranza; un consigliere regionale di opposizione; l’ex presidente della Giunta regionale Enrico Santoro; l’ex presidente del Consiglio regionale Antonio D’Ambrosi