Facendo seguito ad un primo incontro in Comune, il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano ha tenuto in mattinata un sopralluogo al parchetto che si trova tra Via Canada e Via Stati Uniti.

Nell’area adiacente all’istituto scolastico di Via Stati Uniti sarà realizzata una mensa scolastica a servizio degli alunni delle elementari e della scuola materna. In virtù dei lavori l’attuale area sarà ridotta e i genitori si sono rivolti al Comune chiedendo un restyling di tutta la zona.

Questa mattina il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano si è recato sul posto insieme agli architetti Fulvio Loreto e Salvatore Panico per incontrare alcuni genitori ed avere suggerimenti sulla progettazione dell’intervento.

I suggerimenti sono stati accolti e saranno realizzati in base al budget a disposizione per la riqualificazione dell’intera area.

Prima di congedarsi il vicesindaco reggente ha garantito ai presenti che i lavori saranno avviati il prima possibile.