Prevenzione delle dipendenze, l’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” di Trivento invita papà Gianpiero della Fondazione PesciolinoRosso. L’appuntamento è per il prossimo 7 marzo, presso il Centro polifunzionale comunale di corso Beniamino Mastroiacovo, a Trivento. Ospite Gianpiero Ghidini, padre di Emanuele, adolescente che ha perso la vita per cause riconducibili all’uso di stupefacenti. “Lasciami volare” è il titolo dell’iniziativa, “una testimonianza di vita – si riporta nel comunicato – per cercare di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi”. L’evento è aperto a tutti con ingresso gratuito, per informazioni 3926980781, anche whatsapp, info@pesciolinorosso.org