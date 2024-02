Di nuovo in pista gli atleti del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso impegnati questo sabato al pattinodromo di Pescara per la seconda sessione dei Campionati Italiani Indoor. Questa volta i riflettori saranno per la categoria ragazzi e per il Trofeo Skate Italia riservato alla categoria ragazzi 12. Le pattinatrici rosso-blu in gara saranno quattro: Sara Storto e Chiara Fusco fra i ragazzi, Sofia Macari e Martina Palumbo per i ragazzi 12. Per Sara Storto non è la prima volta sul palcoscenico nazionale. Nella passata stagione, l’atleta campobassana ha preso parte a tutti i tre Campionati Italiani indetti dalla Federazione: indoor a Pescara, su strada a Terni e su Pista a Martinsicuro.

Chiara Fusco, invece, è al suo debutto in una gara nazionale. La giovane pattinatrice rosso-blu, medagliata nella categoria di appartenenza ai Campionati Regionali dell’anno scorso, ha acquisito il diritto a partecipare alla competizione tricolore dove sarà chiamata, insieme alla compagna di categoria, a confrontarsi con le migliori atlete d’Italia. Storto e Fusco disputeranno due gare: un giro sprint a partenze contrapposte e 3000 metri a punti.

Per le “piccole” Martina Palumbo e Sofia Macari, invece, è un sogno che diventa realtà poter partecipare alla prima gara nazionale della loro carriera sportiva. Entrambe saranno impegnate nel Trofeo Skate Italia e pronte a mettersi in mostra nella categoria “ragazzi 12”. Anche loro scenderanno in pista per competere in due gare: un giro sprint ad atleti contrapposti e 2000 metri a punti. Il programma prevede per la giornata di venerdì la prova del percorso. Sabato e domenica le gare per le categorie ragazzi 12 e ragazzi.

Tre giorni di pattinaggio ad alti livelli, a Pescara arriveranno circa 600 atleti, portacolori delle più accreditate società sportive del panorama rotellistico nazionale, pronti a darsi battaglia per la conquista del tricolore. Alla vigilia dell’evento grande soddisfazione per il presidente e tecnico del Centro Pattinaggio Campobasso, Rita Bartolomeo, per aver portato alla ribalta nazionale altre quattro atlete. I campionati italiani indoor testimoniano ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dallo staff della società del capoluogo.