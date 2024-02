L’ultimo è stato un weekend ampiamente positivo anche per la squadra Master dell’H2O Sport Campobasso che ha raccolto grandi risultati nei campionati regionali. Doppio oro per Alessia Pasqualone (M20) nei 50 rana 35’’55 e nei 50 stile libero 29’’47 ben imitata dalla compagna Valentina Puppato (M20) che si è messa al collo due medaglie d’argento nei 50 rana (50’’44) e nei 50 stile libero completati in 37’’74. Grande affermazione per Annachiara D’Amore (M25) che fa suoi i 50 rana con il crono di 57’’01 e per Stefano Tavaniello (M30) senza rivali nei 100 stile libero 1’09”44 e nei 200 stile libero con il crono di 2’37”09. La società biancorossa raccoglie un oro e un argento anche con Vittorio Blardi (M30) rispettivamente nei 50 rana (39’’04) e nei 100 stile libero completati con il crono di 1’11’’37. Rocco Maurizio (M35) porta a casa i 50 stile libero (26’’80) e i 100 stile libero chiusi in 59’’91.

Brilla anche Fabrizio Amoroso, secondo nei 100 misti (1’41”) e sul terzo gradino del podio nei 50 stile coperti in 36”44. Affermazioni e applausi per Jessica Giacobone (M35) negli 800 stile libero chiusi in 10’59’’51; Marzia La Vecchia (M35) nei 50 farfalla (31”37) e nei 100 stile libero completati in 1’04”73; Davide Tavaniello (M35) nei 100 rana (1’24”26) e 200 rana con il tempo di 3’11”10; Alessandro Mariotti (M35) nei 50 rana (37’’51) e 100 misti (1’18’’76); Giovanni Carmellino (M40) nei 200 stile libero (2’52”33) e 800 stile libero completati in 12’43”11; Alessia Menna (M40) nei 50 rana chiusi in 46’’20. Per quest’ultima arriva anche un argento nei 100 stile libero con il tempo di 1’23’’54. Conquista un doppio argento Galileo Cannarsa (M40) nei 50 stile (37’’70) e 200 stile coperti in 3’24’’12.

Ferdinando Massarella (M45) non ha rivali nei 50 rana chiusi in 44”87 e porta a casa un buon secondo posto nei 100 rana 1’39”61. Doppia medaglia d’oro per Fausto Di Niro (M45) nei 100 rana con il tempo di 1’38’’62 e nei 200 rana completati in 3’37’’17. Fabio Di Cinto (M45) vince i 100 misti in 1’12’’79 e gli 800 stile libero coperti in 10’13’’29. E’ regina dello stile libero Lucrezia Ceccarani (M50) prima nei 50 (34’’06) e nei 100 con 1’15”40. Un ottimo Gianluca Nappo (M50) è secondo nei 50 rana (49’’99) e terzo nei 100 stile libero con il riscontro cronometrico di 1’28’’. Carlo Russo (M55) vince i 50 farfalla con 31’’27 e i 50 stile libero coperti in 29’’13 così come Fortunato Colonetta (M55) capace di imporsi nei 100 stile (1’07’’53) e nei 200 stile libero completati in 2’38’’76. Renato Sottile (M60) sale sul gradino più alto del podio nei 100 rana (2’11”58) ed è secondo nei 100 stile (1’44”61).

Nella categoria (M160) oro per le stafette 4×50 mista mista (M160) con Marzia La Vecchia, Davide Tavaniello, Carlo Russo e Lucrezia Ceccarani con il tempo di 2’15”10 e per la 4×50 mista stile libero con Marzia La Vecchia, Lucrezia Ceccarani, Davide Tavaniello e Stefano Tavaniello con il riscontro cronometrico di 2’02”30. Nella categoria (M35) oro per la 4×50 mista con Galileo Cannarsa, Alessandro Mariotti, Fabio Di Cinto e Maurizio Rocco (2’29’’) e argento con Giovanni Carmellino Ferdinando Massarella e Carlo Russo e Fabrizio Amoroso con il crono di 2’32”46.