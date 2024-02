La coalizione progressista costituita da PD, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Socialisti, Movimento per l’equità territoriale, unanimemente aveva chiesto al dirigente scolastico prof. Umberto Di Lallo di dare la disponibilità, quale candidato Sindaco della città di Campobasso per le elezioni amministrative del prossimo giugno 2024.

Dopo approfondita riflessione, nel ringraziare per la stima e la considerazione mostrata, ragioni personali hanno indotto il designato candidato ad assumere, con rammarico, la decisione di non accettare la proposta avanzata.

La coalizione ha, così, proseguito il confronto politico per individuare il candidato sindaco unitario, assicurando sempre un profilo di riconosciute qualità umane e professionali, con sicure competenze amministrative e gestionali e una chiara e condivisa visione di città, coerente con il nostro progetto politico/amministrativo.

In tal senso, ha chiesto ed ottenuto la disponibilità della dott.ssa Maria Luisa Forte, attualmente e da 6 anni Provveditore agli studi di Campobasso (dirigente territoriale USP Molise), già dirigente scolastico dell’ Iss – Pertini – Cuoco – Montini , istituto comprensivo di scuola superiore secondaria di Campobasso.

Nei prossimi giorni sarà organizzata dalla coalizione la presentazione ufficiale.