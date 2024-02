Quando l’automobilista ha visto davanti a sé la Panda ha schiacciato il pedale del freno. Lungo l’asfalto quasi 70 metri di scia, lasciata dai copertoni del Suv che però ha centrato in pieno l’utilitaria.

L’impatto è stato inevitabile quanto violento: la piccola vettura bianca colpita sulla fiancata è stata scaraventata nella cunetta, mentre il suv si è ribaltato.

Poco dopo sono intervenuti i soccorsi che hanno dovuto prima far uscire i feriti dagli abitacoli. Decisivo è stato l’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco.

Una volta estratti gli occupanti delle due auto, i feriti sono stati trasportati in ospedale delle ambulanze del 118. Uno di questi in codice rosso.

Sulla statale sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Bojano che hanno regolato il traffico che ha subito rallentamenti.

A metà mattinata i mezzi per la rimozione hanno caricato le due auto e la carreggiata è tornata libera. Il traffico ha ripreso il flusso regolare.

Un tratto di Statale, quello della piana di Bojano, pieno di accessi laterali che, soprattutto nelle ore di maggior traffico diventano un pericolo in più per una strada già piena di insidie.