Il tragico bilancio di cinque morti in un cantiere di Firenze ha riacceso, semmai si fossero penti, i riflettori sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. “La vita umana prima del profitto”, questo lo slogan che Cgil e Uil hanno adottato per la manifestazione odierna a Campobasso. Ogni anno si contano più di 1000 morti in Italia, un bilancio drammatico che richiede una rapida inversione di tendenza.

Tra le categorie più colpite c’è quella degli edili, necessaria una revisione del codice degli appalti

Come per il quadro nazionale, la situazione è altrettanto complessa anche in Molise. Le sigle sindacali presenti al presidio sono state ricevute dal Prefetto di Campobasso.