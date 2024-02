E’ stata avviata una raccolta fondi per aiutare il titolare della carrozzeria distrutta da un incendio ieri pomeriggio tra Toro e Monacilioni. L’iniziativa è di alcuni amici del titolare che hanno attivato una sottoscrizione online su GoFoundMe.

“Vogliamo aiutare un amico in seria difficoltà – hanno spiegato -, è un ragazzo che ha perso il suo capannone e tutto ciò che conteneva per l’incendio. L’officina era il suo riscatto, l’ha aiutato a far parte della società e il suo lavoro gli ha permesso di crearsi una bella famiglia e un nutrito gruppo di amici. Questa raccolta fondi – concludono – servirà a ricomprare le attrezzature e a ripagare i danni alle vetture che erano in quel momento nella carrozzeria”.