Uno scontro frontale a pochi chilometri dal Molise, sulla statale 17, in territorio di Volturino. Un impatto che è stato fatale a Maria Letizia Micco, 20 anni che era a bordo della sua Citroen C3. Studiava a Campobasso Scienze della Formazione Primaria all’Università del Molise e, da quanto si è appreso, prima di mettersi in macchina aveva partecipato in Ateneo a una riunione dei tutor per i ragazzi diversamente abili, che aiutava, oltre a essere una brillante studentessa. Lei era di Sant’Angelo a Cupolo, paese del beneventano. L’utilitaria sulla quale viaggiava la giovane si è scontrata con un’auto guidata da un uomo di 59 anni, che è rimasto ferito.

Prurtroppo a nulla sono valsi gli sforzi dei rianimatori dell’elisoccorso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Lucera, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale di Foggia per i rilievi.

Sconvolta la comunità di Sant’Angelo a Cupolo che si è stretta la dolore dei genitori e della sorella di Maria Letizia. Scossi gli amici dell’ateneo molisano, dove era benvoluta e apprezzata.

