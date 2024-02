Il museo sannitico e i musei nel territorio di Trivento. Presso il museo sannitico di via Chiarizia a Campobasso, domenica 3 marzo, a partire dalle ore 17.00, si terrà il convegno con ingresso gratuito in occasione della “Domenica al museo”. Sono previsti i saluti istituzionali, con il sindaco di Campobasso, Paola Felice, il sindaco di Trivento Pasquale Corallo, e il direttore Parco archeologico di Sepino Enrico Rinaldi. Seguiranno gli interventi: di Davide Delfino, della direzione regionale Musei Molise, direttore del museo sannitico, con argomento “Gli ex voto in bronzo a Ercole da Trivento nell’ambito della devozione sannita”. A seguire, Gerardo Fratianni, dell’Università degli Studi del Molise, con l’argomento “Il patrimonio archeologico di Trivento: un’eredità storica su cui puntare”. Infine, Amato Totaro, dell’Associazione Centro Storico Trivento, tratterà l’argomento “Un polo culturale per Trivento”.