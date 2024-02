Durante la 24esima Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico (che si è tenuta dal 6 al 12 febbraio) in Molise, dove hanno aderito 16 farmacie, sono state raccolte 1.740 confezioni (pari a un valore di 15.565 euro) che aiuteranno 9 realtà assistenziali che contribuiranno a curare 2645 persone. L’iniziativa si è svolta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Banco Farmaceutico è impegnato in numerose missioni ed emergenze umanitarie (come in Ucraina, a Gaza e in Libano), per rispondere alle quali nell’arco di 24/48 ore ha istituito il Fondo per le Emergenze Farmaceutiche. Complessivamente in tutta Italia sono state donate quasi 600.000 confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 5 milioni di euro. Aiuteranno almeno 430.000 persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura 2.012 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. All’iniziativa hanno aderito 5.689 farmacie in tutta Italia. Sono stati coinvolti più di 25.000 volontari e oltre 19.000 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato a Banco Farmaceutico oltre 840.000 euro.