Raffica di furti negli ultimi giorni a Montecilfone dove cresce la preoccupazione dei cittadini che chiedono maggiori controlli: solo nel pomeriggio di domenica sono state svaligiate 6 case e in qualcuna i proprietari erano all’interno al momento del colpo.

I malviventi sono riusciti a mettere a soqquadro le abitazioni e a portare via oro, computer e altri oggetti di valore.

“Mai la nostra comunità aveva subito simili episodi di criminalità”, ha detto il sindaco Giorgio Manes che ha chiesto un incontro al prefetto per rafforzare i controlli e sulle telecamere già installate si è in attesa dei passi conclusivi per ottenere l’autorizzazione definitiva.