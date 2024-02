Sottoposta a 11 anni ad un intervento alle adenoidi, viene trasportata in gravi condizioni al Gemelli di Roma. La vicenda risale a qualche giorno fa, ed è accaduta all’ospedale Veneziale di Isernia: la ragazzina avrebbe accusato delle problematiche post-operatorie e, a seguito di alcune complicazioni, sarebbe stata sottoposta a tracheostomia per permetterle di respirare. Il secondo intervento però non sarebbe bastato, motivando così il trasferimento all’ospedale romano. La ragazzina non è in pericolo di vita. I suoi genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri del comando provinciale di Isernia: saranno i militari dell’arma a fare chiarezza su quanto accaduto.