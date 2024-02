Dopo l’incidente sul lavoro di Firenze nel quale 4 operai sono morti e uno risulta ancora disperso i sindacati proclamano anche in Molise due ore di sciopero per la giornata di domani. “Quella dei morti sul lavoro rappresenta una strage senza fine che ogni anno conta più di 1000 morti: una situazione indegna di un Paese civile”, evidenziano in una nota le sigle di categoria. Oltre allo scipero domani è previsto un presidio con sit in davanti alla Prefettura di Campobasso alle 11. “Quanto avvenuto a Firenze – prosegue la nota dei sindacati – e negli altri incidenti sul lavoro non è dovuto alla fatalità ma è frutto di responsabilità precise: la modifica del codice degli appalti che ha introdotto il subappalto a cascata, la mancanza strutturale di controlli ispettivi, la non applicazione dei Contratti Nazionali del settore di riferimento, la mancanza di una legge che introduca la patente a punti per le aziende”.