Ginnastica ritmica in festa nuovamente in Molise. Dopo i campionati italiani di specialità gold, ospitati a metà novembre a Campobasso, sarà sempre La Molisana Arena ad essere la sede di un evento, nuovamente curato a livello organizzativo dallo Sporting Bovianum. Sabato pomeriggio nello scenario dell’impianto di contrada Selvapiana ci sarà la prima prova del campionato di serie C di ginnastica ritmica per la zona territoriale quattro. Saranno ventisei le squadre al via provenienti, oltre che dal Molise, anche da Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e dalle due isole (Sicilia e Sardegna). Il programma prevede due gruppi da tredici con una pausa di trenta minuti tra le due fasi. A rappresentare il Molise, oltre al team organizzatore dello Sporting Bovianum, anche la Futurgimnica Termoli. A mezzogiorno il via alla kermesse con la cerimonia di premiazione prevista intorno alle 18.