Carri allegorici di grande impatto, musica, coreografie di ballo e tanta energia popolare. Sono questi gli elementi che hanno reso anche quest’anno unico il Carnevale Ravindolese. L’evento giunto alla 41ª edizione è stato un successo di partecipanti, di figuranti e di pubblico che ha raggiunto Roccaravindola per divertirsi e per trascorrere un pomeriggio in allegria.

Partiti dal piazzale della stazione, il lungo corteo in maschera ha poi concluso la sua corsa in piazza Paolo VI, tra centinaia di persone che hanno atteso fino alla fine per le premiazioni. Con una giuria d’eccezione, quella del Rotary club di Isernia.

4 carri allegorici, quattro contrade, Starze, Santa Lucia, Taverna, Trimanda hanno messo in campo fantasia, tecnica e spirito di gruppo.

Il Risultato è stato un sorprendente galeone dei pirati che si è aggiudicato il primo posto, seguito dal manipolatore social che con i suoi fili influenza le nostre vite.

Di grande impatto scenico anche il castello, con tanto di Re e di drago imprigionato, e la fortezza di super Mario con un ospite d’eccezione.