Il portone di Palazzo Magno a Campobasso si è chiuso puntualmente alle ore 12, termine di scadenza per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio provinciale del capoluogo. Saranno dieci i futuri inquilini della Provincia e verranno scelti nel corso delle elezioni fissate per il 10 marzo prossimo. A votare, col meccanismo del voto ponderato, saranno 977 amministratori locali. Seppure entrambi sotto una stemma civico, saranno centrodestra e centrosinistra a contendersi la partita. Sono cinque i sindaci scesi in campo. Con la lista Insieme in Provincia, riconducibile al centrodestra, i primi cittadini in corsa sono Gianni Di Iorio, sindaco di Tufara, Enrico Fratangelo, sindaco di Castellino del Biferno e Simona Valente, Sindaco di Campochiaro. A presentare la lista, Vinceno Sabella, consigliere comunale a Termoli.

Il centrsonistra, una alleanza sostanzialmente tra PD e M5S, si è presentato sotto il simbolo “Cives, Provincia democratica”. Due i sindaci candidati, Nino Ponte, primo cittadino a Montorio nei Frentani, e Antonio Tomassone, sindaco di Pietracatella e presentatore della lista.

A fare gli auguri ai concorrenti, il Presidente della Provincia, Pino Puchetti.