JUNIOR DOMITIA-CLN CUS MOLISE 8-0

Junior Domitia: Vigliotti, S. Natale, Porzio, Fiorillo, Borrelli, Cioppa, Mercone, Bellanca, Ferronetti, B. Natale, Morelli. All. Morrone.

Cln Cus Molise: Polisena, Migliorini, Oriente, Gabriele, Mancinelli, Pizzuto, Persichillo, Sabia, Liberatore. All. Di Stefano.

Arbitro: Solimini di Napoli. Crono: De Cristofaro di Napoli.

Marcatori: Ferronetti (2), S. Natale (2), Morelli, Cioppa, Bellanca, Mercone.

Si è interrotta la serie positiva per la formazione under 19 del Cln Cus Molise. La squadra di mister Di Stefano ha alzato bandiera bianca sul campo della Junior Domitia, seconda forza del raggruppamento P. I molisani hanno avuto poche chance di mettere in difficoltà i campani, apparsi squadra esperta e di caratura, pronta a giocarsi qualcosa di importante da qui alla fine della stagione. In casa rossoblù la sconfitta non scalfisce minimamente l’ottimo cammino avuto fino ad ora. Capitan Sabia e compagni devono ripartire in vista di un altro match complicato, quello di domenica prossima contro il Benevento al Palaunimol. “Sapevamo di incontrare una squadra esperta ed in salute come conferma del resto la posizione in classifica e così è stato – argomenta il tecnico campobassano Di Stefano – dal canto nostro non siamo riusciti a ripetere la stessa prestazione dell’andata e abbiamo dovuto lasciare i tre punti ad una squadra che merita di occupare la seconda posizione. Le dimensioni ridotte del campo a cui non siamo abituati hanno influito ma senza dubbio è squadra di maggiore esperienza. Chiaramente, e non è una giustificazione, affrontare le formazioni che sono attrezzate per puntare al vertice non è mai semplice ma dalle sconfitte si impara e si crescere. E’ tutta esperienza che si matura, utile in prospettiva futura. Il risultato finale non deve scoraggiarci ma darci la spinta per andare avanti al meglio in questa stagione. Domenica ci attende un’altra gara difficile contro il Benevento e dobbiamo cercare di giocarla al meglio, consapevoli del fatto che non sarà assolutamente facile. Sono contento – la chiosa del tecnico – di quello che i ragazzi hanno fatto fino ad ora e sono consapevole del fatto che nello sport, in un processo di crescita come quello che stiamo attuando insieme alla società, le battute d’arresto fanno parte del gioco e di queste bisogna fare tesoro. Dobbiamo essere bravi a metabolizzarle e sono convinto che potremo toglierci ancora delle belle soddisfazioni così come avvenuto fino ad ora”.