La Cgil del Molise e Ali Molise, hanno previsto per domattina, martedì 20 febbraio, un presidio contro l’ autonomia differenziata in concomitanza con la discussione monotematica che si terrà sull’argomento in Consiglio Regionale a Campobasso. “La riforma, già approvata al Senato, tra le altre cose – evidenziano in una nota i promotori del presidio -, non garantisce i principi contenuti nell’articolo 119 della Costituzione, poiché avvantaggia i territori più ricchi che tratterrebbero ingenti risorse sottraendole agli introiti dello Stato senza affidarsi ad alcuno sforzo fiscale centrale”. La Cgil sottolinea anche che “tutto questo diventa più grave e pesante per il Molise, regione già segnata da forti squilibri e dalla mancata attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in particolare sanitarie e infrastrutturali. Per questo è necessario fare arrivare anche dalla nostra Regione – conclude il sindacato – un secco no al disegno di Legge leghista che sembra essere materia di scambio elettorale tra le forze politiche che stanno governando il Paese”. Al presidio di domani, in programma alle 10 davanti al Consiglio regionale, sono state invitate anche le associazioni che spontaneamente si sono costituite nelle scorse settimane anche sul territorio molisano.