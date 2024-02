L’Assessorato alle Politiche agricole della Regione Molise rende noto che gli Uffici Utenti Motori Agricoli, precedentemente collocati a Campobasso in Via Nazario Sauro, sono stati trasferiti presso la sede dell’Assessorato sita in Via Giambattista Vico, al piano terra, ed è stato introdotto uno Sportello informativo a servizio dell’utenza. “Abbiamo voluto accentrare gli Uffici presso la sede dell’Assessorato – ha spiegato l’assessore Salvatore Micone – e creare uno Sportello informativo a disposizione degli utenti del settore agricolo affinché venga agevolata la centralità e semplificato l’accesso ai servizi, oltre che garantire un maggiore innalzamento di efficienza operativa ed in una particolare ogni necessaria attenzione rispondente alle richieste e bisogni dei cittadini”.